「中衛醫療口罩」全台搶翻天！擔心在各大電商平台一開賣總是秒被下架撲空嗎？別擔心，Yahoo奇摩購物中心今（12）日宣布即日起每天上午在11點到12點開賣成人醫療口罩。不僅如此，更新增「天天」、「匠心」2口罩品牌，首波兒童口罩也於6月18日前天天限量開賣。

Yahoo奇摩購物中心指出，每天早上11點至12點間會開賣成人醫療口罩會採「不定時、限量」方式開賣成人口罩。民眾最缺的「中衛醫療口罩」，開賣款式除了有原本就深受民眾喜愛的深丹寧、薰衣紫、軍綠、櫻花粉等顏色外，將再新增酷黑、丹寧牛仔、迷彩3個限定顏色；酷黑款單盒50入、丹寧牛仔款單盒30入、酷黑與迷彩綜合組單盒30入（每色各15片）售價皆為300元。每人限購1盒。

除了中衛口罩外，賣場也新增「天天」與「匠心」2個口罩品牌作販售，另外，Yahoo奇摩購物中心表示，首波兒童口罩也於6月18日前會天天限量開賣，未來將積極與供應商合作，線上賣場會持續補貨。詳細資訊歡迎至平台瀏覽、選購。

(中時電子報)