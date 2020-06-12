苗栗縣頭屋鄉獅潭村1處既成道路，今年4月起遭建商擺放2塊各重達2.3噸的大型水泥磚阻擋車輛通行，影響附近民眾用路權益，由於地主遲遲不肯移除路障，12日上午9點公所建設課會同警方及縣府人員前往處理，不料張姓建商坐在水泥磚上不肯配合，警方依法開出1200元罰單，擇日由公所進場清除。

獅潭村長黃素娥指出，這條既成道路早在1979年以前就已通行，最近有建商要在附近私人土地蓋房子，就在道路上擺出2塊大型水泥磚，建商態度強硬，主張水泥磚之間有留縫隙讓機車和行人經過，但附近有露營區和住戶，這條既成道路是他們唯一的聯絡道，不讓車輛過根本沒道理。

黃素娥說，頭屋鄉公所接獲陳情，日前對地主發文要求7天內移除路障，但地主置之不理，到今天已經第14天村民忍無可忍，公所建設課上午請來挖土機，會同警方及縣府人員到場準備移除水泥路障，但建商站在水泥磚旁不肯讓步，最後警方依據《道路交通管理處罰條例》第82條1項1款予以告發。

張姓建商為了阻擋清除作業，最後乾脆坐在水泥磚上，公所一行人只好暫時打退堂鼓，今日傍晚5點多再度前往該既成道路，請拖吊業者協助將水泥磚移置路旁，還給村民一條順暢的道路。

(中時 )