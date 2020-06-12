玉山盃順利落幕，平鎮高中奪冠也取得組訓權，今日公布亞洲青棒錦標賽中華培訓隊36人大名單，分為中華白、中華藍隊，青棒培訓隊預計於22日於臺東體中報到，29日起展開7場對抗賽，由教練團設定每位選手出賽責任數，透過對抗賽後產生最後18名代表隊正式名單。

此外除了平鎮高中吳柏宏、陳威儒、羅健銘教練之外，邀請屏東縣大同高中蘇建榮總教練加入中華隊教練團，希望藉由他的經驗來提升中華隊的外野守備與跑壘觀念。

中華青棒白隊：

投手：賴延峰、林昱珉、劉嘉益、潘文輝、陳翊瑄、林順安

捕手：毛英傑、陳致嘉

內野手：黃勇傳、曾子祐、陳佳樂、劉予承、潘瑋祥、馬 鋼

外野手及指定打擊：孔念恩、高郁佐、林志光、陳唯翔

中華青棒藍隊：

投手：吳秉恩、邱駿威、陳委聖、曹祐齊、方郁淮、黃保羅、陳志杰

捕手：張翔、李展毅

內野手：董子恩、林子豪、馬傑森、劉俊豪、林吳晉瑋

外野手及指定打擊：宋晟睿、張宥鈞、蔡佳諺、林子崴

(中時 )