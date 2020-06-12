國內血庫因疫情鬧嚴重血荒，新竹市警察局在12日警察節前夕安排挽袖捐熱血活動，發揮了警察同仁除了在第一線守護新竹市治安、交通，更有熱誠的愛心捐血幫助、守護市民。此次副市長沈慧虹也響應挽袖捐熱血行動，呼籲熱血民眾一起到警察局捐血做公益。

市警局與新竹捐血中心合作，派遣捐血車在警察局中山路人行道側服務，希望藉此能鼓勵員警、警察志工及民眾踴躍捐血發揮愛心。沈慧虹及其他局處同仁也響應挽袖捐熱血行動，展現市府團隊人飢己飢的服務熱忱，期望讓醫療機構能有更充足的血液，解救急需要的人。

沈慧虹表示，受到疫情的影響，今年捐血量與去年同期相比減少許多。這次捐血活動均有完備的防疫措施，捐血車上增加消毒頻率及管制人潮等多項作業流程，車下捐血民眾需配合戴口罩並保持距離，落實防疫維護。

市警局局長鄧學鑫表示，基層同仁平時都在第一線，面對危險奮不顧身，用生命來保護市民，建構安全的生活環境。這次捐熱血活動，顯示警察同仁有一顆真誠的心，捐熱血繼續守護新竹市民。

(中時 )