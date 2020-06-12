隨著疫情趨緩，邊境何時解封成為各界關注焦點。尤其各大專校院殷殷期盼教育部快開放讓境外生來台，卻一直拖延，遲遲不決定讓大學跳腳。立法委員林奕華上周替大學校長發聲，要求教育部以海外人才競爭為考量，不要讓大學招生喪失優勢，沒想到拖了一周還是沒結果，今（12）日67所大專校院忍無可忍發出聯合聲明，要求行政院將境外生列為第一波開放入境名單，耽誤大學競爭力與人才培育的後果請問誰來承擔？

林奕華指出，據她了解，大專校院境外學生人數若扣掉應屆畢業生僅兩萬六千多人左右，並不是數十萬人，而且以國內現在檢疫技術、防疫能量難道無法照顧兩萬六千多位境外生嗎？林奕華說，教育學術單位向來低調，今天站出來發聲明就是因為大家忍不住了，明明早就準備好，不管是隔離檢疫或是任何防疫措施都滴水不漏，行政院卻沒給理由的一直卡關，到底是為什麼？

前兩天英國高等教育調查公司Quacquarelli Symonds（QS）公布2021世界大學排行，台大名列第66名，是唯一進入全球百大的國內學府，另外還有清大、北科大、台師大等也進入世界500大排行，大專校院為維持高等教育競爭力努力衝刺，林奕華說，今年各大專校院有這樣的好成績，當然需要政府繼續支持，但現在行政院卡境外生是在幫忙還是幫倒忙？若國際競爭力衰落要怪誰？林奕華籲請行政院正視國際人才競爭問題，讓教育歸教育，不要用政治思維考量政育政策，儘快讓境外生來台。

(中時電子報)