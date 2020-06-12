又到了鳳梨盛產季，但今年受疫情影響，全台出口量比去年大幅減少7,800公噸，今夏不如多吃鳳梨吧！除了幫忙提升內需，鳳梨還有很多你想不到的優點，但也有些人不能多吃。

台灣雖然一年四季都買得到鳳梨，但春夏鳳梨特別香甜好吃。一般只知道鳳梨的鳳梨酵素（Bromelain）能促進消化和新陳代謝，其實鳳梨對健康還有這些幫助：

1. 對抗發炎

已有部分研究認為鳳梨酵素抗發炎的效果和非類固醇消炎止痛藥（Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug，NSAID）相近，且副作用較少。

在歐洲，鳳梨酵素被核准能用來減少創傷和手術所引起的發炎，2016年一份針對口腔外科手術病人的研究發現，40名病人在術後服用鳳梨酵素，70%表示腫脹與疼痛減少。

鳳梨酵素有很多意想不到的健康益處。圖／pixabay

2. 提升免疫力

2012與2016年都曾有實驗顯示鳳梨酵素能活化免疫系統，並幫助舒緩肺炎、鼻竇炎、支氣管炎等感染症狀，還能強化人體對抗生素的吸收。

儘管有學者認為這一類的研究較過時，但美國國家補充和綜合健康中心（NCCIH）肯定鳳梨酵素與常規藥物搭配使用，能幫助緩解急性鼻炎、鼻竇炎。

3. 有益心臟健康

已有試管實驗和動物實驗顯示鳳梨酵素能幫助改善高血壓、預防血栓形成，並緩解心絞痛與暫時性腦缺血等症狀。

4. 富含礦物質、抗氧化物

鳳梨是很好的抗氧化物來源，包括維生素C、β-胡蘿蔔素，以及類黃酮（flavonoid），其中維生素C更是蘋果的5倍，可幫助人體中和自由基。

另外鳳梨還含有鎂、銅、微生素B6等礦物質和維生素，這些營養素對骨骼健康、免疫力、傷口修復都很有幫助。

鳳梨心與鳳梨汁的鳳梨酵素最多。圖／pixabay

怎麼吃最能攝取鳳梨酵素？

鳳梨酵素在鳳梨汁和鳳梨心中含量最多，不過一般食用鳳梨，很少吃比較硬、纖維比較粗，也最容易刮舌的鳳梨心。林口長庚紀念醫院臨床毒物科護理師譚敦慈接受《康健》訪問時曾表示，她會將鳳梨心切小塊後入菜，或是拿來醃肉。

鳳梨酵素能分解蛋白質，所以滷肉加鳳梨燉煮，肉也會軟爛得更快，加上鳳梨自帶甜度，所以不需要再額外加糖。

不過以對抗發炎和疾病的效果來說，一般食用新鮮鳳梨所攝取的鳳梨酵素份量，是不是足以達到上述研究的效果，還有待更多實證。

哪些人不要多吃？

鳳梨雖然好處多，但鳳梨非常甜，一杯鳳梨汁（240cc）熱量就有132卡。因此有糖尿病或過胖的人最好不要多吃。

有些人還可能因為鳳梨酵素而出現腹痛、嘔吐、腹瀉、頭暈、頭痛、皮膚搔癢、口舌發麻等過敏現象。

鳳梨酵素也會幫助抗生素與部分藥物吸收，正在服藥的人，如果想將鳳梨酵素做為營養補充品服用，最好先諮詢醫師。

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(中時電子報)