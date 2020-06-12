美國處理器大廠AMD去年7月推出Ryzen 3000 處理器，獲得市場熱烈迴響，該款處理器採用Zen 2 架構，並委由全球晶圓代工龍頭台積電7奈米製程，成功撼動美國處理器巨頭英特爾多年來寡占的市場份額。先前消息傳出，AMD下一代採用Zen 3架構的Ryzen 4000 系列處理器，將採用台積電5奈米製程，但AMD近期公布一份簡報，向市場說明目前發展進程。

據《Digitimes》報導，AMD的Ryzen 4000 系列處理器原本想採用 7 奈米製程，因為目前的5奈米製程已經被蘋果等大客戶吃下，加上7奈米製程從去年底就遭到各大客戶追捧，產能早已滿載，AMD想要去得更多產能勢必相當困難。不過再後來有消息指出，AMD已經決定採用台積電5奈米加強版製程，並將發表時間從原先的今年7、8月延至年底。

不過，這是否代表AMD在Ryzen 3000 處理器取得重大成功後過於躁進，但根據AMD最近公布的產品演進路線圖來看，消除了這項疑慮。

AMD從即將到來的2大產品：Zen 3 架構 CPU以及RDNA 2 架構 GPU。

AMD的簡報顯示，Zen 3 處理器依然會採用7 奈米製程，而非外界再傳的5 奈米製程，要從7奈米全面轉至5奈米製程，要等到 Zen 4 架構 CPU，也就是說2022年市場才會見到5奈米製程的AMD處理器。

至於RDNA 2 GPU，AMD在簡報中寫到，RDNA 2將是RDNA的1.5倍速度，在IPC、功耗與時脈都有明顯提升，實現了其相對於RX500系列GPU的效能改進。值得注意的是，2022 年到來的 RDNA 3，AMD 僅標示先進節點，而非7奈米、5奈米，是否到時會採用更先進的製程技術，值得市場期待。

(中時電子報)