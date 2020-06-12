韓國瑜卸任高雄市長後，下一步動作，究竟回斗六，還是要北上再戰。命理師詹惟中以測字表示，年底以前想要翻身，還是要低調一點比較好。宅神朱學恒驚訝表示，也就是說，「韓國瑜今年之前的運勢都不會好。」

朱學恒在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播節目中，寫了一個「樓」字，問韓國瑜今年以前官運好不好？運勢如何？

詹惟中表示，韓國瑜剛開始一個木，老鼠屬水，水木相生，剛開始初期還是慢慢有向上。朱學恒問，種田的過程會很順利囉？

詹惟中表示，韓國瑜今年年底以前的運勢，剛開始還算可以，田就出來了，田屬土，老鼠是水，水土剋。所以他在暑假的時候，又想力爭向上游。「樓」字有一個「中」，中又是屬土、田也是屬土，雙土剋水，在秋天以前不妙。來看看他冬天好不好？「樓」字有一個「女」，女代表人，人鼠又相逢，狀況多多。他在年底以前想翻身，還是要低調比較好。運勢是「不吉」。朱學恒聽完驚訝說，也就是韓國瑜到今年之前運勢都不會好。

詹惟中再撲克牌抽牌為陳其邁算運勢，他表示，第一張牌是紅心10，代表信心滿滿、信心十足，若是他參選高雄市長，當選機率是大的；第二張牌是紅磚10，代表選舉有金援；第三張牌是黑桃7，代表他到底會不會參選，這是一個謎。是說參選開心、有金援，但至於會不會參選，結果可能不是他想要的，不盡然，他可能連參選意願都沒有。朱學恒則表示，業界謠傳，陳其邁不是那麼想去選高雄市長。

(中時電子報)