台南市白河區公所12日在大林里舉辦替代役成果發表會，以及青銀樂活趣味運動會示範賽，役男們帶領社區長輩製作了多樣手工藝品，成果讓人驚豔，下午的趣味運動會，長輩們也玩得十分開心，並感謝役男們多月來的陪伴。
白河區申請替代役已邁入第4年，結合社造役及長照役，深耕地方，活化地方特色，改造了5間活動中心，執行超過190場課程，屢創佳績，深獲役政署肯定。
白河區4位替代役分別為具有醫療背景郭柏序、藥學背景呂權訓、設計背景廖振傑、土木背景黃暐志，在白河服役期間，投入社區照顧長者，他們年輕而富有熱情，以自身專才制定了「役新役藝」計畫，設計並執行一連串課程。
役男們走訪各個社區，帶入各項不同手工藝技術，與長者們一起製作手工皂、紫雲膏、蓮藕水餃、釘線畫、鵝卵石畫，提升長者成就感；還翻新了老舊的公園椅及牛車，並以大林里特產竹筍、香蕉、柳丁來彩繪大林活動中心。
役男更發揮創意，構思了多項能提升動作協調性的趣味競賽項目，在12日活動中與大林社區長者們一同示範，為白河區7月4日即將盛大舉行的「青銀樂活趣味運動會」預習。
活動中台南市長夫人劉育菁特別到場鼓勵役男，參與活動的台南市民政局長顏振標表示，感謝役男為白河出力，期望他們退役後，也能夠發揮同樣的創意，在不同的位置及角色上，回饋給社會。
白河區區長蕭福清亦感謝役男們在短短的9個月服役期間，奉獻心血及所學，留下自己的作品，未來將會讓成果延續及保存，也歡迎他們常常回來看看。
(中時 )
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