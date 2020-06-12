在12日台元與台電賽前突然出現一個罕見場面，因為兩隊竟然同時身穿黑色球衣熱身，原來是台電帶錯球衣到場，儘管台電緊急派人回宿舍拿球衣，且在賽前10分鐘趕到，可惜當家射手劉希曄球衣到了下半場才來，也成整場比賽關鍵！

台元克服上半場一度落後12分頹勢，最後以80比62逆轉擊敗台電，準備迎接13日晚上7點攸關冠軍賽門票的重要戰役，台元總教練邱啟益賽後不斷喊熱，很明顯因為自家球員上半場的鬆懈表現感到生氣，甚至說這是意外「紅利」。

「因為劉希曄帶錯球衣，整個上半場都沒法上場，沒想到竟讓我們球員開始鬆懈，上半場才會打得那麼不專注，無論攻守都出問題，」邱啟益說，「所以我在上半場故意喊暫停都不講話，交給球員自己面對，更強調輸贏她們自己承擔。」

幸好台元下半場及時回穩，尤其是在第3節一開始，就打出19比3猛攻，劉希曄的重新上場，反而造成台電進攻節奏大亂，更在第3節只拿9分，也成台元最後逆轉贏球的重要關鍵，「還好我們慢熱發生在今天，而不是最重要的明天。」

13日晚上7點的台元與中華電信之戰，勝隊將可拿下本季跟國泰爭冠的門票，邱啟益開玩笑表示，「我該說自己緊張、緊張、很緊張嗎？其實我不想給球員壓力，就是輕鬆去打，努力呈現一場最好的比賽，反正我們季前就被預估第4。」

劉希曄賽後則是相當不爽主辦單位態度的搖擺不定，「原本我們詢問過，我能否穿上別人貼住名字與號碼的球衣？一開始說可以，賽前20分鐘才說不行，由於我是唯一住外面的台電球員，只好請人坐Uber送來，到了都打完上半場了。」

(中時 )