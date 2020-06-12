蘇揆2019年請財政部研議機車類貨物稅降稅。財政部12日在綠委邱志偉的「機車貨物稅公聽會」指出，目前經濟部、交通部及行政院環境保護署經評估後，多半贊同展延機車汰舊換新減徵貨物稅4千元年限、延長時間為5年。

我國在2015年底修正貨物稅條例，訂定自2016年1月8日至2021年1月7日推行機車汰舊換新補助政策，只要民眾淘汰舊車、購買新機車且完成新領牌照登記者，新機車貨物稅每輛可減徵4千元。

根據財政部統計，我國機車類貨物稅額自汰舊換新上路後逐年下滑，2016年仍有53.5億元，但2017年為50.7億元，2018年只剩44.6億元，顯見實質減稅情況。

如今汰舊換新優惠時限將到期，中華民國機車商業同業公會全國聯合會等團體紛紛向立院陳情，盼進一步延長調降機車貨物稅。

財政部2019年一度考慮延長汰舊換新優惠5年並加碼至每輛減徵5千元，等於每輛機車汰舊換新多減稅1千元。

但現在財政部經跨部會溝通後決定暫踩煞車、另行觀望並評估。

官員指出，初步計畫仍為維持機車汰舊換新4千元額度並延長3～5年，台灣機車廠外銷國家多達100國以上，整體產業鏈就業機會達30萬人以上，仍有扶植必要性。而經濟部工業局則建議延長5年較為適合。

目前消費者以普通重型機車代步為主，其出廠價格多為4～5萬元，財政部官員指出，按17％計算貨物稅額約為6,800～8,500元，若扣除掉汰舊換新4千元優惠，實際上僅負擔約2,800～4,500元，其實也不高。

此外，官員也表示，如果將我國機車稅負與他國相比，我國為營業稅5％、貨物稅17％，合計約22％，其實還算中段班，並無偏高情況。

官員舉例，中國大陸是貨物稅3％、機車購置稅10％、消費稅13％，合計26％；而馬來西亞機車貨物稅約20％；歐洲國家則以碳排放量為計算基準，多數適用稅率比台灣更高。

(工商 )