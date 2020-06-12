嘉義市民生國中絲竹團及打擊團今天到嘉義火車站前快閃表演，帶給大家好心情。（民生國中提供）

國內疫情解封，嘉義市民生國中絲竹團及打擊團12日下午到嘉義火車站前快閃表演，熱奏知名台語歌手葉啟田名曲《愛拚才會贏》，為醫護人員加油，吸引民眾圍觀拍照，場面輕鬆愉快。

民生國中師生感念醫護人員用心防疫，守護嘉義市，學校校護更勤加宣導師生勤洗手、戴口罩、保持社交距離，特別以戶外快閃音樂會的方式，發表學習成果，同時慰勞全民齊心防疫的努力。

絲竹團指導老師陳柏儒與團員，用傳統國樂樂器演奏療癒系大陸歌手華晨宇的暖曲《好想愛這個世界啊》，讓觀眾陶醉在暖暖的氣氛裡，接著演奏激勵人心的《愛拚才會贏》，大家紛紛拿手機猛拍，觀賞的民眾與車站內的站務人員此起彼落喝采叫好，熱鬧歡樂。

校長陳明君說，學校教育適時融入時事，讓孩子參與公共議題，引導孩子做中學，用自己的能力，為世界盡一份力，這次音樂會，雖然沒有豪華的設備，但孩子們與老師共同討論，以國中生能力所及為台灣加油，格外有意義。

(中時 )