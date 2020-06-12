台灣央行下周召開理監事會，是否再次降息成矚目焦點；富邦金董事長蔡明興於股東會後受訪時呼籲，「台灣勿實施負利率」，因為從歐洲、日本近10年來實施「負利率」的經驗來看，經濟不但沒有好轉，反而更糟糕，證明負利率解救經濟的效果有限，美國聯準會也表態不會實施負利率。

金融市場利率低，蔡明興建議，政府不如積極投入公共建設，對提升景氣比較直接；蔡明興認為，台灣公共建設可以做的工作很多，如下水道台北做得比較好外，其他縣市還有很大發揮空間。

對於香港國安法的影響，蔡明興認為，會吸引大型港商來台獵地、置產，因為台灣不動產對香港人來說「物美價廉」，港人可能想來台居住。

蔡明興觀察，香港人在港版國安法之前，就常常利用周末來台玩，他有香港朋友周四就來台灣連續玩三天，最後乾脆來台灣置產買房子，因為房價只有香港五分之一，而且面積比香港的20坪大很多。

值得留意的是，美國經濟重啟後疫情有惡化趨勢，新冠肺炎確診人數破208萬人，3大指數周四跌幅都超過5％；蔡明興觀察，今年金融市場的大幅波動都是受疫情所牽動，若美國疫情可以順利控制，經濟就會很快上來，否則，美國終端消費市場的需求減少，中國大陸工廠復工也沒用，經濟上「大家都同在一條船上」。

富邦金舉辦109年股東常會，會中通過108年度盈餘分配案，普通股每股配發2.0元現金股利；同時選出第八屆董事15席，其中獨立董事席次維持6人，比例達40％，外部董事合計9席，比例達60％。

(中時 )