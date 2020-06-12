教育部106年認定國語日報社屬政府捐助的財團法人，國語日報不服提起行政訴訟。台北高等行政院法日前審結，認為國語日報成立時財產未超過一半來自政府，非政府捐助的財團法人，判國語日報社勝訴，全案仍可上訴。

對於判決結果，教育部表示，將繼續上訴，而國語日報社認為，教育部從106年以來數度提起行政訴訟，台北地方法院、台灣高等法院等民事法院裁定，以及台北高等行政法院的判決，均認定國語日報社非政府捐助成立之財團法人，教育部不尊重上述民事法院及行政法院的判決，深表遺憾。

以下為《國語日報》聲明全文：

本社自民國49年成立以來，專務國語文教育之推行，秉持創刊時「以辦教育的態度辦報」的理念，從未隸屬於政府，非公有事業，亦無領受任何來自於政府機關的捐助。

惟因教育部106年9月5日片面以行政處分認定本社為政府捐助之財團法人，並要求本社修訂章程、辦理董事改選等，本社乃於108年2月間向臺北高等行政法院提起行政訴訟。經法院歷時1年半之審理後，於今年6月作成判決，認定本社是由國語日報社全體股東捐助成立，而非政府捐助成立之財團法人，並且依法撤銷原處分。

事實上，除臺北高等行政法院以外，教育部曾於106年10月間以本社未配合修訂章程及辦理董事改選為由，向臺灣臺北地方法院聲請解除本社部分董事職務。然而，經臺北地方法院、臺灣高等法院幾經審理，已四度認定本社為民間捐助之財團法人，並非由政府捐助設立。

臺北高等行政法院判決本社勝訴，教育部稍早仍發布新聞稿表示將繼續上訴，對於教育部不尊重民事法院及行政法院、拒絕接受法院判決結果且拒絕尊重司法的態度，本社深表遺憾。

(中時電子報)