隨著美國各大城市逐步解封經濟，卻有數據顯示德州、加州、佛羅里達州以及亞利桑那州的疫情又升溫，美國聯準會(Fed)最新的利率決策報告也打破外界對於經濟在下半年V彈的可能性，美股周四收盤暴跌逾1800點。但在美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）信心喊話，買盤逢低進場下，美股周五(12日)開盤大漲681.5點，以25,809.67點開出。

截至台北時間12日晚間9點35分，道瓊指數上漲670.11點或2.67%、暫報25,798.28點；標普500指數上漲74.49點或2.48%、暫報3,076.59點；那斯達克指數上漲236.96點或2.50%、暫報9,729.69點。

Fed表示，美國經濟目前仍面臨巨大壓力，由於新冠肺炎疫情對於經濟衝擊仍無法明確預測前景，恐怕要等到疫情真正獲得控制，美國經濟才有機會恢復。梅努欽受訪表示，不會考慮再度封鎖經濟措施，因為這會對美國經濟造成嚴重損傷，這將讓美國陷入更大危機。

(中時電子報)