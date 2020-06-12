韓國瑜被罷免後，今天卸任高雄市長，資深媒體人陳揮文接受扣應(call in)，一位高雄市的中間選民扣應(call in)直言，他曾在2018高市長選舉和2020總統大選都投韓國瑜，後來去投罷免票 ，他覺得一開始對韓國瑜的期待太大了。

中間選民高雄的楊先生扣應《飛碟晚餐 陳揮文時間》表示，他在6月6日投了罷免票，高市長選舉總統大選都是投給韓國瑜，他坦言，當初韓國瑜選上市長後，媒體用放大鏡看他到底是幾點準時上班，後來沒多久拱他選總統，那時大部分媒體都說他都比較晚上班，可能不是全部都是事實，他認為當時韓即使是作秀，比媒體所說的還認真，例如早上9點就到，很晚才下班，也許大家對他的印象，不會有那麼多的誤解。

陳揮文不禁問，他在高市長選舉和大選都是投給韓國瑜，為何卻在6月罷免他？楊先生表示，他覺得一開始對韓國瑜的期待太大了，至於他的言行就不多說了。他坦言，1月要投韓國瑜時，他心裡很猶豫，他是認為政黨輪替，輪流監督，台灣會更好。

旗山區李先生也在市長選舉和大選都投韓國瑜，他認為，韓國瑜謀事太少，扯淡太多，因此建議他要穩重，謹言慎行，話講七分，做事十分。

(中時電子報)