佛森歐茲派特從不諱言同志身分，作品卻總能跨越性別、族群，屢創票房奇蹟。（海鵬提供）

新冠肺炎疫情近來趨緩，義大利影壇最近整理2020年春季最賣座電影，由義大利導演佛森歐茲派克所執導的新片《幸運女神》奏捷奪冠。該片由華納兄弟製作及發行，去年底在義國上映，今年二月底票房已達820萬歐元（約台幣2.8億）。

《幸運女神》由義大利熟男影帝史蒂芬努阿科西、《完美陌生人》影帝艾多阿爾多里奧，以及曾以《燦爛時光》爆紅的女星潔絲敏婷卡聯合主演，劇情一探男同志的同居人生，卻在義大利引發廣大迴響，並在票房及獲獎均大有斬獲，獲《好萊塢報導》讚譽是「溫暖與救贖的交織」。

《幸運女神》是導演佛森歐茲派克自那不勒斯重回羅馬拍攝的新片，並幸運獲准進入古羅馬文物保護區「幸運女神神殿」（呼應片名）拍攝。該片根據真實故事改編，劇情描述已同居15年的一對男同志，因為好心收容姊妹淘的一對子女，意外肩負起「為人父」的重責大任。全片充滿多元的愛，女主角潔絲敏婷卡上月才以片中單親媽媽角色在「義大利奧斯卡」封后，電影同時還奪下最佳電影歌曲大獎。

該片日前乘勝追擊，再獲「義大利銀絲帶獎」最佳影片、導演、劇本，以及最佳男、女主角等8項大獎提名，超越了佛森歐茲派克近年作品的獲獎及票房成績。《幸運女神》將由海鵬電影代理，預計秋天在台上映。

有趣的是，佛森歐茲派特從不諱言同志身分，作品卻總能跨越性別、族群，屢創票房奇蹟，即使曾逢疫情，他的新片《幸運女神》依然能刷出2.8億台幣票房、躍上2020年春季冠軍。究竟他如何辦到？他的電影又有何魅力與秘密？台中「中山73」專題講座明天（13日）將邀金馬執委會執行長聞天祥開講「從《外慾》開始」，一揭這位票房名導佛森歐茲派特的創作祕辛。

(中時 )