今年第2號颱風「鸚鵡」於晚間9點正式形成，氣象局預報指出颱風將持續朝西北前進，預計周日(14)於登陸廣東登陸，明(13)日臺灣吹東南風，迎風面的花蓮、臺東及屏東地區有局部短暫陣雨或雷雨，受沈降作用影響西半部較熱，其中臺東、恆春半島及午後各地山區並有局部大雨發生的機率。

氣象局預報員陳伊秀表示，受颱風外圍雲系影響，花東、高屏地區降雨較為明顯，間歇性大雨及雷雨將出現在花蓮南部、台東以及恆春半島，局部性降雨周日午後就會趨緩，其他地區以山區午後雷陣雨為主。

陳伊秀指出，颱風行徑路線持續朝西北往香港方向移動，目前距離台灣約650至660公里，對臺灣沒有直接影響，預計周日會登陸廣東就會減弱。

陳伊秀提醒，颱風外圍將間接影響海面風浪，西南部、恆春半島、東半部沿海地區及澎湖、金門有長浪，海邊活動注意安全。

另外受天氣晴朗炎熱及東南風沈降影響，氣象局針對明天中午前後花蓮縣縱谷、高雄市近山區或河谷亮起橙色高溫燈號，有連續出現36度高溫的機率，台北市、台南市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，提醒民眾留意。

(中時 )