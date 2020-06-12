楊懿軒（左）跟吳肇軒戲裡戲外感情都很好。（双喜電影提供）

7月入暑第一炮上映國片《破處》，邀請李千那客串演出香港演員吳肇軒的臺灣小媽，戲外兩人因為「張學友演唱會」打開話匣子，吳肇軒更趁勢大秀他在臺灣學到的台語，原本打算用台語拉近與李千那的距離，不料大家都教吳肇軒講台語髒話，一開口就讓李千那大驚失色，連忙提醒他：「這些你不要當面對人說。」

電影以青少年對於性事好奇為出發點，吳肇軒在片中個性正是時下社群直播世代年輕人的翻版，能夠透過直播與外界交流，卻缺乏與家人的溝通，戲中沒有血緣關係的小媽李千那，電影裡的互動更是「相敬如冰」，吳肇軒更是即興發揮演出表達受挫與不受關注的情緒，怒在李千那背後狂比中指，宣洩有話難說的情緒。

過去從未合作過的兩人，在拍片現場原本也不熟，竟因為張學友演唱會而展開了話匣子，吳肇軒更趁勢向李千那大秀他在臺灣學到的台語，原本打算用台語拉近與李千那的距離，沒料到李千那一聽花容失色，原來吳肇軒來臺灣後，學到的一口台語相當「8＋9」，提醒他千萬別輕易把三字經、五字經「問候」大家，笑壞現場劇組成員。

(中時 )