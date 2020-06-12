南韓《朝鮮日報》指出，北韓官媒8日報導稱，前一天北韓最高領導人金正恩主持勞動黨政治局會議，會上討論了「提高人民生活」的相關問題。而由於金正恩的胞妹、勞動黨第一副部長金與正的談話，連日來北韓媒體充斥著有關「脫北者」團體散發對朝傳單的內容，但政治局會議上對此卻隻字未提。有分析認為：「是否金正恩與金與正已經明確分工，金正恩負責勞動黨工作和民生經濟等內政，金與正專門負責對韓和對外事務。」

4日，《勞動新聞》報導金與正當天發表談話，強烈譴責南韓「脫北者」團體散布反朝傳單，並強調韓方若不採取相應措施，將面臨拆除開城工業園區、關閉朝韓聯絡辦公室、解除《關於落實板門店宣言中軍事領域共識的協議》等一系列後果。8日，金與正和黨中央副委員長金英哲在對韓工作總結會議上強調，將「對韓工作」改為「對敵工作」，並下達全面關閉朝韓之間所有通信聯絡管道的指示。

北韓勞動黨統一戰線部發言人5日曾稱，金與正「全權負責對韓事務」。3月，金與正發表譴責青瓦台的談話時，也曾出現其「參與對韓事務」的傳聞，但北韓當局予以證實尚屬首次。

另有分析認為，金與正的工作範圍還包括對美事務。這一分析的依據是3月，金與正曾發表談話稱：「美國總統致信金正恩表示有意支持北韓抗疫。」而她在4日的談話中聲稱要拆除和關閉的開城工業園和韓朝共同聯絡辦公室等，也與對朝制裁有關，可以認為是「廣義上的對美熱點問題」。

去年，金與正兩次陪同金正恩「登頂白頭山」後，政治地位出現了明顯的改變。曾任黨第一副部長的她在去年底召開的中央委員會全體會議上再次被任命為黨第一副部長，並透過今年4月的政治局會議，時隔一年恢復了政治局候補委員的身分。對此有分析認為，金與正有望從勞動黨宣傳煽動部榮升至勞動黨的核心部門——組織指導部。

如果金與正確實隸屬於組織指導部，可以認為與金正日在接班人時期擔任組織指導部部長，主導對韓工作的情況相類似。

有分析認為，她在相當於青瓦台秘書室的「金正恩書記室」，全權負責協調黨和軍方的對韓政策。南韓安全部門有關人士稱：「過去北韓處理『傳單』的組織是軍方」，「由此看來，金與正的對韓工作不區分黨和軍方。」

(中時 )