《霹靂英雄戰紀之刀說異數》「新聲版」播出以來，「配音」一直受網友熱烈討論，其中一頁書、秦假仙等人的聲音，被戲迷認為「還原度高」、「有點像黃大（八音才子黃文擇）」，引發關注，甚至有網友希望聲優蔡易軒直接開直播「踹共」。11日晚間8點，霹靂YouTube線上直播節目《8點PILI一下》，蔡易軒應戲迷之邀，到直播台上直接一人分飾多角「開配」，回應網友PK提問，一解配音祕辛

今年37歲的蔡易軒表示，自己的正職是停車場的管理員，此外，閒暇之時還擔任各級學校的布袋戲社團指導老師。他說，布袋戲的口白與一般配音不同，文言、白話之間的差別外，各個人物的聲線區別也很細緻。例如一頁書就可分為三期，第一期較尖銳，第二期則是強調丹田之力，第三期則是多了分雄渾之感。網友紛紛大讚「天阿真的有差別！」、「不用後製就有ECHO（回音）」。

在此次新聲版中，他負責配一頁書、秦假仙及葉小釵等耳熟能詳的角色，蔡易軒表示，因為「經典」，所以自己在推敲配音「眉角」時，也以最嚴謹的態度，調整自我的聲腔。以秦假仙為例，一般民眾會覺得「捏著鼻子配」就可以了，但其實秦假仙的鼻、喉腔的共鳴必須互換、唇舌之間也需要搭配得宜，才能配出最到位的聲音。

此外，「無聲英雄」葉小釵更是難配，〈啞子的哭聲〉一段便令他沉吟許久，一般來說，會認為葉小釵不會說話，因此配音難度不高；但仔細去想，葉小釵並非天生如此，而是在失去舌頭後，才不能說話，因此，在配音的時候，需要進入「沒有舌頭」的狀態之中，需在「無聲」的狀態下抑揚頓挫，提煉出「勝有聲」的豐富情感。

他說自己為了配〈啞子的哭聲〉一段，進錄音室時痛哭失聲，還得拿捏唇、喉音之間的搭配，才順利完成這段經典之作。蔡易軒說，人稱「八音才子」的黃文擇老師對自己而言，是一個嚮往與尊敬的人物，他細緻的配音已堪稱是國寶級，譬如這個段落，就可以看出「真功夫」之所在。《霹靂英雄戰紀之刀說異數》「新聲版」，每周三晚上8點都可在PILI App、霹靂布袋戲官方YouTube及遠傳friDay等平臺收看；每周六、日晚上7點在霹靂臺灣台上映。

(中時 )