新竹市鐵道藝術村前身為台鐵3至5號倉庫，興建於1941年，建築體使用從西方傳入日本的建築技術，在高挑建物中運用三角形木桁架構成屋頂，室內無任何支柱，僅以磚牆與飛扶壁作為支撐是其特色。「鐵道建築結構展」即日起至7月19日止於新竹市鐵道藝術村展出。

「鐵道建築結構展」從建築技術的角度解構鐵道藝術村建築本體，以深入簡出方式策畫出讓民眾貼近生硬建築技術的理解方法，將日治時期特殊的木桁架工法以等比例的模型，和地板鏡面材質反映出來，揭露的日治時期鐵路倉庫之美。

副市長沈慧虹表示，新竹市是個新舊交融，擁有歷史文化厚度，也很有活力的城市。近年來，民間力量湧現，如廣達文教基金會將藝術帶入校園、玉山銀行為偏鄉打造圖書館等，藝文環境因為有這些私部門的力量而越來越好，鐵道藝術村也因為智邦藝術基金會的投入，而成為新竹市重要的培育新銳藝術家據點。

文化局說明，此次展覽分別使用等比模型和鏡像地貼，讓民眾近距離親近和觀察傳統大木作技術的構成。現場的木作方塊則刊載了從大結構到小細節的說明，以簡易語言介紹鐵道藝術村所屬的「洋小屋」桁架屋頂。觀展之餘，現場更設置體驗區，讓民眾運用牙籤和黏土塊，實際操作搭建自己的結構體，進行一場探索結構、美感學習旅程。

(中時 )