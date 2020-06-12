五股運動中心場館以濕地彈塗魚為意象進行建築設計。（新北市體育處提供）

作為新北市第15座大型國民運動中心，新北市五股國民運動中心12日一早正式啟用，場館位置座落於五股洲子洋公園，規畫設施包含室內25公尺游泳池、烤箱、SPA池、兒童池、體適能中心、韻律教室及多功能教室等，將為五股地區居民提供完善、專業、多元的運動空間。

五股國民運動中心特別之處在於與繪本公共藝術團隊合作，從場外就可看到一隻隻造型可愛的動物們在做運動，以及以五股溼地彈塗魚為意象的場館設計，如同帶民眾走入繽紛的動物森林運動會。即日起至6月25日，每天上午8時至晚上8時的試營運期間，場館設施免費使用（泳池、體適能） ，並提供團體課程免費體驗（泳池、體適能、多功能教室），歡迎市民多加利用。

侯市長體驗彈力棒。（新北市體育處提供）

啟用典禮上，新北市長侯友宜表示，市府致力建造新北市作為健康運動城市，新北市第15座五股國民運動中心的落成，是地方期盼的大事，場館設計以彈塗魚為意象，賦予建築與五股溼地特色相應理念，保留地基內原公園大部分原生樹種及生態水池，並與繪本公共藝術團隊合作，將運動場館空間串聯自然與人文，創作出獨一無二的繪本故事。

新北市體育處表示，首度與知名插畫家「包大山」及「五七」合作，以五股國民運動中心為題材創作繪本，更將內容角色立體化，不只場館外可以看到一隻隻造型可愛的動物公仔們在做運動，繪本也將會印刷出版後於新北市公立圖書館提供民眾閱覽。五股國民運動中心不僅提供市民運動休閒空間，亮眼的公共藝術設計，更讓運動中心成為新北市的亮眼新地標、新一代的網美打卡運動場域。

隨著五股國民運動中心開始試營運，新店國民運動中心亦將於年底啟用，市府致力打造最完善的運動城市，提供市民健康未來。侯友宜不忘呼籲，進出運動場館仍需落實戴口罩、勤洗手、量測體溫及保持社交距離等防疫措施，迎接「新型態安全生活模式」。市長更歡迎市民朋友多加利用，一起來鍛鍊體力，培養規律的運動習慣，穩固自己的身體免疫力！

(中時 )