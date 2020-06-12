朱軒洋帶著獎座一起吃漢堡。（逆光電影提供）

電影《下半場》入選第10季「芝加哥亞洲躍動影展」，原定於3月10日開幕，因疫情取消實體影展，改為美國時間6月5日起舉辦連續一週的「淺嚐台灣當代電影」線上單元，放映《返校》、《念念》、《目擊者》等優秀的台灣電影，《下半場》則於美國時間12日壓軸放映。

影展肯定《下半場》兩位男主角范少勳及朱軒洋在片中的優異表演，特地頒發「新星獎」給兩人，獎座更快遞隔海送到台灣，范少勳表示：「謝謝主辦單位給的肯定與鼓勵，很開心你們喜歡《下半場》這部電影，謝謝監製寶旭姐，謝謝導演張榮吉，也謝謝《下半場》所有演員，及幕後所有辛苦付出的工作團隊們，能與你們工作是我的榮幸，希望有更多人能看到《下半場》這部電影，我也會繼續努力的。」

朱軒洋拿到獎座的第一時間即開心地表示：「很感謝主辦單位頒給我這個獎，這是我人生中第一個演員獎盃，以後我會買一個大書櫃，擺滿很多獎盃，今天我會抱著它睡覺。很感謝大家喜歡《下半場》這部電影，也謝謝導演張榮吉。」還帶著獎座去吃漢堡慶祝，展現俏皮的一面。

(中時 )