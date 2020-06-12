新冠肺炎疫情逐漸趨緩，各大派對蠢蠢欲動，哥倫比亞一間知名應召公司「Good Girls Company（好女孩公司）」，每年都會舉辦一次世界級的性愛派對「性愛之島（Sex Island）」，這次舉辦地點在美國內華達沙漠的私人度假中心，只要付4500美金（約台幣13萬元）的門票，就可以享受連續4天的帝王極樂派對。
「Good Girls Company」往年舉辦性愛派對，無限制提供酒水與「無限性愛」伴遊服務，即使引發不少爭議，仍吸引許多想要狂歡的遊客參加，活動僅限50名遊客，並提供豪宅、泳池，必須簽全程使用保險套契約，就有百位不同國籍、風格的正妹一起狂歡，剛開始每位客人可以選2位正妹伴遊，不過4天裡可以跟其他客人交換，讓許多男性躍躍欲試。
「Good Girls Company」表示，每位正妹皆通過性病、肺炎篩檢，且都年滿18歲，參加者不需要擔心，只要放鬆心情，享受正妹的帝王級服務，同時也歡迎客人攜帶女伴，滿足平時只能用想像的性幻想。
根據外媒報導，有一位曾參加過「性愛之島」的男子布萊恩（Brian），透露當時參加派對時才16歲，原本是處男的他，除了在派對上破處，還同時與2位正妹瘋狂啪啪，極樂體驗令他至今無法忘懷。
文章來源：mirror
(中時電子報)
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