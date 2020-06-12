交通大學應用藝術研究所學生張懿將新竹市公車路線圖重新設計，線條簡潔、方位明確，顏色選擇甚至還考慮色盲群眾的需求。（邱立雅攝）

交大應用藝術研究所學生張懿因為喜歡看各國地鐵路線圖，尤其到日本旅遊時，發現當地交通運輸路線規畫清楚、體驗愉悅，於是著手將新竹市公車路線圖重新整理一番，用拓樸的方式將路線優化，並考慮色盲者的需求微調色彩，將14條竹市公車路線清晰呈現，作品在2020交大應用藝術研究所師生聯展「延遲Delay」中展出。

張懿認為人們在交通上依賴大眾運輸系統的比例越來越高，若希望在交通過程中省些時間，公共標示系統設計的確扮演了重要角色，透過聯展，張懿想藉此機會做公共標識系統的概念設計，重新設計新竹市現有的公車標示系統，帶給新竹市民新的公共運輸使用體驗。

張懿實地前往日本觀察當地的運輸標誌，特別是以東京地鐵圖為本，花了3個月的時間尋找新竹市大眾運輸資料，將路線圖以垂直、45度、水平線構成，將公車站點以拓樸的概念用相對位置設計，竹市14條公車路線因此更容易辨識位置與如何轉乘。

除了優化路線呈現之外，張懿也考慮到不同族群的公平使用原則，將路線圖套進3種類型的色盲模擬器，再逐一微調明度、彩度及飽和度，盡量配出每一條路線都能辨識的色彩系統。現階段的設計為初步構想，張懿希望未來能有路線文化的考察，讓每條大眾運輸路線的色彩加入文化元素，而不只是單純的色彩規畫。

(中時 )