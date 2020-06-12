段鈞豪（左）與隆宸翰也都升格人父，會交流爸爸經。（粘耿豪攝）

隆宸翰飾演高階將官，是劇情轉折關鍵人物。（答人文創提供）

段鈞豪飾演輔導長，他雖然沒當過兵但演得相當傳神。（答人文創提供）

段鈞豪、隆宸翰在新片《媽！我阿榮啦》各別演出輔導長及中將，妙的是其實他們兩人都沒當過兵，其中隆宸翰因在美國出生，有雙重國籍，他也疑惑年輕時為何沒被徵召，直到30多歲，當時跟吳建豪、藤岡靛、洪天祥等人合組電影製作公司，為申請輔導金，才意外又收到入伍通知。

要申請輔導金，公司必須推派一位有中華民國國籍的人當代表，吳建豪是美國籍、藤岡靛是日籍、洪天祥是香港籍，唯有隆宸翰擁有台灣籍，於是他就被推派為申請人，「可能是那次申請才發現我有入台灣籍吧，結果30多歲做體檢，因為膝傷也沒有當兵。」

段鈞豪也是因傷免役，他入伍前體檢查出椎間盤突出，被同學指說：「不用當兵真爽。」卻在19歲動了一次手術，躺病床3個月，之後遍尋中醫療程均無效，在26歲又開了一次刀，都是同一截脊椎骨出問題，他無奈說：「不當兵的代價很大，若讓我能選擇，我想當兵，也不會少了一個跟大家聊天的話題。」

段鈞豪透過跟退伍的朋友聊天來揣摩輔導長該有的特質，也聽聞了不少軍中故事，電影幕後工作出生的他，覺得兩個工作環境有類似的地方，「幕後工作也有很多積習，雖然大方向本意是好的，但隨著時間是不是應該調整？以前拍《想死趁現在》印象很深，那時有香腸攤車經過，大家買香腸吃，吃到一半製片來了，大家就把香腸丟到河裡，以前製片、導演地位最大，就跟當兵很像。」

兩人還有一個共通點，就是都初為人父，隆宸翰兒子未滿兩歲、段鈞豪女兒剛滿月，聊起爸爸經，隆宸翰提醒段鈞豪要注意作息時間，且小孩1歲以後開始學走路，建議把家中一些家具的邊角貼起來避免撞傷，「那時候有聽醫生說小孩子學爬對腦部是好的，多爬就不用急著學走。」

隆宸翰還說兒子都是由老婆魏如萱親餵，原以為母子關係親密，小朋友會先喊「媽媽」，沒想到兒子卻是先會喊「爸爸」，讓他超級爽；而段鈞豪的女兒也是媽媽親餵，若能先聽到女兒叫「爸爸」自己也一定會非常開心，還笑說：「我哄小孩比較快睡，沒想到就變成都是我來哄。」電影19日上映。

(中時 )