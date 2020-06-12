中選會今(12日)公告高雄市長韓國瑜罷免投票結果，並宣布於8月15日舉行高雄市長補選投票，而「真愛高雄 珍重再見」告別音樂會，昨(11日)下午3點半在鳳山行政中心草地舉行，副市長李四川上台發表感言時，也提到韓市長跟團隊這1年5個月絕對沒有白來，絕對留下好政績。而他的發言影片曝光後，許多網友也紛紛留言表示，「高雄市民感謝你們的奉獻」、「你們真的很棒、加油」。

李四川透露，投票後，本來心情並沒有太大悲傷，當時拎著皮箱回新北，未料9點多落淚，不是因為團隊被罷免，而是因為許議長對高雄無私奉獻，而落下眼淚。他說，自己這500多天以來，最虧欠的是家人，市長罷免投票通過後，太太告訴他「一定要感謝九十幾萬高雄市民，還給他一個先生」、「對不起我的先生不能在高雄市為你們服務了」。

李四川提到，前些日子回母校岡山農工，校長補頒之前原本就要頒發的傑出校友，他感傷告訴校長「我今天來請罪，也許過幾天就要被罷免了，但我不是不認真，不是成績考不好，是因為你們栽培叫我要認真工作，結果被高雄市民、鄉親開除」。他也質疑，「這些人是高雄鄉親嗎?投票之後不會心虛嗎?」

李四川進一步說，那時有位學長告訴他「你把路鋪得太平，所以跑的太快，因為你跳級，所以就提早畢業了」，他再次強調，韓團隊是一流的，重要的是，待過的地方留下什麼，這才最重要，要跟所有鄉親報告，韓團隊沒有對不起高雄市民，走過絕對留下痕跡，團隊這1年5個月絕對沒有白來，絕對留下好政績。

李四川也要求大家用他的標準，去監督以後的市府團隊，「往後的路，一定要照川伯標準」、「下雨天不准兩天不退水，這也是我的標準，對不對？」最後他也祝福鄉親，往後雖韓團隊不在，但高雄還是幸福熱情的。

而李四川談話影片曝光後，不少網友也在他的臉書留言表示，「感謝您們在苦海裡點出的明燈」、「敬愛的川伯，感謝您為高雄留下了標準中的標準」、「謝謝付出了1年多的時間陪伴了我們」、「剛剛的感言讓我又哭又笑」、「謝謝川伯為高雄所做的一切」。

(中時電子報)