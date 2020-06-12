受英國政府祭出封鎖措施以抑制新冠肺炎疫情持續擴大，該國國家統計局（ONS）周五（12日）發布4月國內生產毛額（GDP），結果月減20.4％，抹滅英國近18年來成長，令經濟重回到2002年7月的水平。分析師還預期，英國恐要花3年時間，才能讓經濟回到疫情前的規模。

ONS指出，4月所有經濟領域都受到影響，特別是酒吧、教育、健康與汽車銷售等更遭遇重擊。如果再加上3月經濟也萎縮5.8％，這也意味英國經濟產能已比2月減少約25％。

根據數據顯示，4月服務業產能較前一個月銳減19％、製造業也下滑逾24％，然而建築業產能更將近砍半、下跌40.1％。

ING經濟學家史密斯（James Smith）聲稱，4 月是完全涵蓋防疫封鎖的一個月。不過就規模而言，該經濟萎縮卻是前所未見，他說「經濟活動怵目驚心下出現滑，導致4月規模重新跌回到2002年7月的水平」。

(工商 )