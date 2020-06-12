台大學生會一項「校園轉型正義」提案近日引發熱議，甚至有校友發起連署捍衛傅鐘等校景，台大學生會則指責該連署是台大校友中心所為。不過本報聯繫到發起連署的台大校友，他們表示台大校友中心只是負責統整資料；校友們並駁斥台大學生會自稱「提案完全沒說拆傅鐘」的說法，質疑學生接受媒體採訪時明明提到傅鐘，還侃侃而談指「傅斯年沒有大家想像的好」，為何現在又不認帳？

近日有媒體報導，台大學生會本周六（13日）校務會議將提案成立「轉型正義小組」，討論校內「不義遺址」，包括紀念前校長傅斯年的傅鐘、傅園等，引發軒然大波，11日更出現一個名為「台大校友支持保留文物地景連署」。

台大學生會12日下午在傅鐘前召開記者會澄清：第一，校務會議提案中根本沒有「傅鐘」二字，也沒有特定要處理哪些地景；第二，台大校友中心隸屬於台大，執行長劉寧不該以公務身分發起連署，如果校方要切割，就請劉寧先辭去校友中心執行長一職。

1973年台大法律系畢業的台大校友劉中興晚間緊急聯繫本報，他表示自己是發起連署的其中一群人，而且和其他群組並不認識，起因是今年2月台大校方為了要資助1年制的交換生出國，找了多批校友發起小型募款，每一批校友後來各自加入line群組。他近日見報得知台大學生會要發起轉型正義小組，群組裡有人討論此事，最後決定透過校友中心向校方反映意見；至於連署的文字也盡量斟酌用中性語言，無論如何就是要明確表達校友們不希望拆傅鐘的心聲。

1972年台大土木系畢業的台大校友陳立誠也是連署發起者之一，他向本報表示，這幾天在報紙上看到台大學生會要組成轉型正義小組，還涉及到傅鐘；「台大校友也有幾十萬人，校園文物地景不該是學生會說了算！」當年大家上課下課都聽著傅鐘鐘聲，對傅斯年校長和傅鐘都很有感情，因此希望表達意見，line上的連署接龍和網站連署是分頭進行。由於台大校友有很多群組又彼此不認識，連署資料總要有人統計，就找台大校友中心，學生會指控「校友中心主導」，是倒果為因。

至於台大學生會表示提案裡並沒有「傅鐘」字眼，陳立誠說，提案裡確實沒有，但是前兩天媒體報導台大學生會提案時，台大學生會長、台大研究生協會會長都具名受訪，當時學生就舉傅斯年為例，還提到當年傅斯年與已故前副總統陳誠的對話，以證明「傅斯年沒有大家想的那麼好」。

(旺報 )