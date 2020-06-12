太平洋崇光百貨股份有限公司(以下簡稱「SOGO」)今召開股東常會；台灣逐漸擺脫疫情陰霾，解封後人潮明顯回流，SOGO董事長黃晴雯表示，研擬評估新竹以北的2個據點。

今年全球經濟飽受新冠疫情影響，雖然台灣疫情較緩，黃晴雯坦言，進入商場的人流減少20％至25％，對第1季經營衝擊甚鉅；SOGO藉此調整腳步，加速改善商場環境與服務，並翻轉數位創新、建立各店強勢核心業種、強化體驗行銷、打造戰略團隊，並成立Beauty club分眾管理會員，全力建構智慧零售生態系。

回顧108年台灣消費市場，民間消費動能雖持續增加，但外銷表現不盡理想、加上大選年衝擊零售業，因此普遍表現不如預期；百貨公司去年第4季受到電商雙11擴大促銷，實體通路週年慶檔期表現飽受影響。

SOGO去年因新竹站前店租約到期結束營業，以致全年營業收入負成長1％、營業毛利負成長2％；不過，遇上這波疫情，新竹站前店停業後，反而可減少損失，預計將有助於獲利。

SOGO去年稅前淨利9.5億元、成長14％，稅後淨利4.9億元、成長13％；全年在營業收入持平以及營業費用撙節管理下，維持營業利益；股東會亦改選董事五席與監察人一席，新任董事為徐旭東、黃晴雯、黃茂德、王孝一與井琪，監察人則由王景益擔任。

(中時 )