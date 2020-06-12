高雄市長韓國瑜被罷免後今解職，資深媒體人黃創夏認為，韓國瑜並不是國民黨吹捧出來的，造就韓國瑜、激發出韓流的，一向都是根源於民進黨曾經的粗暴和貪婪，韓國瑜根本就是民進黨自己召喚出來的夢靨。

黃創夏在臉書貼文表示，如果不是國際政治因素的奧援、「反送中」運動、美中貿易大戰、國民黨吳敦義的私心，蔡英文能如此順利連任嗎？如果不是新冠肺炎肆虐，民進黨政府運氣特別好，疫情若失控，台灣社會還有心思去收回韓國瑜的民意授權嗎？

黃創夏直言，造成韓國瑜突然竄升的背景，還是民進黨的粗暴和貪婪所致，韓國瑜是民進黨造就的產物。這20多年以來，很多人都打從心裡嫌惡民進黨內某些政客永遠不變的滿嘴民主進步，實則吃乾抹淨的貪婪嘴臉，他們只想要分位子，而且從2000年開始，就是如此。

黃創夏認為，韓國瑜其實不是國民黨捧出來的，造就韓國瑜、吹捧起韓流的，一向都是民進黨。要是民進黨沒有從中反省和得到教訓，「下一個韓國瑜」隨時會被民進黨召喚復出。

網友回應說：「一針見血說出我的感受。」、「人民自己也要反省，政治不要再冷漠。這樣政治人物才不會搞怪。」也有人認為，「政黨政治就是這樣的生態吧！我相信台灣人和民進黨對民主素養已經提升很多，應該都會有分寸的，要有政黨輪替也是常態的準備！！」

(中時電子報)