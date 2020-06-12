不丹導演巴沃邱寧多傑（Pawo）以電影《不丹是教室》入選今年台北電影節，卻因新冠肺炎疫情無法飛來台灣，他是台灣女婿，老婆是名劇作家賴聲川的女兒賴梵耘，夫妻倆育有一對兒女，Pawo目前人在不丹，妻小都在台灣，10歲的女兒半年未見到父親，日前感性寫下「給蔡英文總統的一封信」，只求能全家團聚。

12日經本報公開信件內容，引起外交部關注，同日上午即有專員聯絡賴梵耘，讓苦思Pawo該如何來台的全家人看見希望。賴梵耘表示自己接到外交部電話的當下情緒相當激動，解釋說：「外交部說不丹籍是可以探親的，只要有小孩、老婆在台灣，最初是聯絡駐曼谷台灣辦事處，可能外館對現在情況都不明朗，自己也搞不清楚，我能理解，現在情勢很亂，政策都在變，不怪人家。」Pawo之前考慮走商務簽來台，現有外交部協助，應會改走探親方式。

同時賴梵耘對於女兒自己寫信給總統一事也相當感動，「她不害怕，學會遇到問題要自己解決，我自己也覺得女兒幫蠻大的忙，那封信有起到一點點作用，早上女兒去上課，回來我會告訴她『努力就可能會有結果』。」Pawo的電影還沒上映，就先上演女兒「救援」父親的戲碼，戲劇性十足。

賴梵耘的女兒相當成熟，因她就讀體制外的學校，凡有想要的東西得自己做、碰上問題要自己處理，賴梵耘說：「有的時候我們大人在說話，她過來反而會想參與我們的話題，也想跟我們一起分享。」雖然小朋友才10歲，但接受度很大，母女倆總可以談天說地。而未來的求學路，賴梵耘希望她在台灣念到高中，大學再看女兒自己想不想出國，至於是否隨家族走上表演藝術這行，媽媽並沒有為女兒設限，希望她能找到適合自己的路。

(中時 )