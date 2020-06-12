俄羅斯國防部新聞局週五稱，首艘最新型「北風之神(Borey)A型」戰略核潛艦「弗拉基米爾大公」(Knyaz Vladimir)號，於12日正式進入俄羅斯海軍服役。這是北風之神級最新一型的戰略核艦，屬於第4代955A戰略核潛艦升級版，目前僅有一艘。

據俄羅斯《衛星通訊社》報導，6月12日「俄羅斯日」(國慶日)當天，「俄海軍潛艇部隊補充一艘最新式且在世界上獨一無二的導彈核潛艇，潛艇入役彰顯俄羅斯作為擁有海上艦隊的偉大海上大國的地位。」

報導說，「弗拉基米爾大公」號戰略導彈潛艇體現了俄國科學家、造船廠的先進科學思想。這艘戰略導彈核潛艇是第4代955A型戰略核潛艇的升級版，於2012年6月30日在塞夫馬什造船廠鋪設龍骨，當時俄羅斯總統、俄武裝力量最高指揮官弗拉基米爾·普丁在場見證。

按俄海軍方針，未來該型潛艇將量產，並成為俄羅斯海上戰略核力量的基礎。弗拉基米爾大公號全長170公尺、最寛13.5公尺，潛航排水量24000噸，水下潛航速度15節，最大潛航深度480公尺。自動化程度很高，總乘員107人，艦首配備6座533公釐魚雷發射管。該艦能有效降低運行噪音，艦上可搭載16枚R-30布拉瓦(Bulava)洲際導彈，導彈射程達8000公里，每個導彈可分別攜帶6到10個核彈頭。

(中時電子報)