新冠肺炎疫情重創航空業營運，英國航空（British Airways）傳出有意拍賣旗下至少10件藝術品的消息，其中一幅英國畫家萊利（Bridget Riley）的畫作預估超過100萬英鎊（約台幣3,700萬元），希望籌錢度過疫情難關。

外媒引述消息報導，英航近日悄悄聘請拍賣商蘇富比（Sotheby's）為旗下數件藝術品鑑價，打算於近期出售。這些收藏品要價不菲，包括知名畫家赫斯特（Damien Hirst）與多伊格（Peter Doig）的作品等。

消息人士透露，變賣收藏品的構想是由一名員工開會時提出，當時與會人士正討論如何刪減成本以因應疫情危機。但英航婉拒評論此事。

英航母公司國際航空集團（IAG）日前宣布裁員1.2萬名員工，但此計劃遭遇工會強烈反彈，雙方目前正協商中。為了保全員工工作並籌得急用資金，英航因此想出拍賣藝術品的方法。

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