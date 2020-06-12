疫情爆發後，金管會祭出限空令宣示做多決心力抗跌勢，希望提振散戶信心，所以限空令是利多；當大盤來到11771點之後，這波強拉超過3200點，認定台股回歸多頭，局勢對做多有利，6/10取消限空令，又是利多。如今不管什麼消息都能解讀為利多，經濟衰退有更多救市措施，利多；疫情延燒衍生商機，利多；失業率上升擴大紓困，利多。市場已經沒有第二種聲音了，6/11先噴出再中長黑，是最危險的時候。

投資人沉醉於噴出行情同時，6/10大盤與上櫃指數對應50日均線乖離率分別來到9.4%與13.28%都創近年新高，超大乖離率是激情與泡沫的象徵，已經不是少數股票是整體市場瘋狂所致。難道除了跟大家一起瘋，沒有別的選擇？有，放空。

股票漲勢分成幾個階段，初升段、主升段與末升段，這是一個過程，末升段噴出時股票最強，然後開始震盪做頭，跌破盤整區(頸線)再轉折向下。要從事放空操作，首先鎖定處在最後噴出的股票，等爆量不漲出手。

高檔久盤不漲的股票，破頸線時也是放空時機。放空12與50日均線死亡交叉的股票，是穩健的放空方式，均線代表趨勢。

大學光爆量不漲；茂林跌破盤整區間，最近因為行情太好，均線死亡交叉的股票還很少，旺宏則是其中之一。均線死亡交叉前必定完成頭部也跌破盤整區低點，這類的股票短線震盪幅度不見得大，向下趨勢確立波段可期，可大波段操作。

放空要從噴出的股票開始追蹤，爆量不漲、破頸線、均線死亡交叉為三個放空訊號，針對一檔股票逐步加碼空單。第一筆放空的資金停損就設定在前波高點或15%，進場後觸及停損價前都耐心續抱，破頸線加碼，死亡交叉再加碼，放空要往下加碼，絕不攤平。若停損就再尋找新的機會。

現在大部分的股票都處在末升段噴出階段，別人瘋狂時要冷靜，行情短期內急拉3200點後，若8523能危機入市，11700點之上為何不能逢高減碼、向下操作？指標的功能在解讀K線的位置，超高乖離率是絕對高檔，11700點，除了追高還有第二種選擇，機率看似越低，報酬率越大。

美股道瓊6/11狂殺1800點，6/12台股開低拉高多頭人氣不減，下周反彈還有好價位空，不夠恐慌就不是底部。資金行情就是泡沫行情，缺乏基本面支撐，12682~2485空頭再現。

（本文作者為摩爾投顧分析師王文良）

※小編提醒：本文非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。

(中時電子報)