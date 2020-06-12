中選會今天宣布高雄市長補選訂於8月15日投票，國民黨批評中選會淪「補選國家隊」，壓縮在野黨準備時間，遭民進黨以馬政府時期，在苗栗、南投、屏東的立委補選也不過43天駁斥。國民黨回嗆，市長與立委補選不同，民進黨的類比非常不恰當。

針對民進黨指稱，2015年的苗栗縣、南投縣和屏東縣立委補選，從公告到投票不過43天，國民黨強調，直轄市長補選與立委補選不同，地方首長必須帶領地方發展、規劃建設方向，因此，必須有充裕的時間，讓選民能充分的了解候選人政見，才能選擇最適當帶領地方發展的首長，民進黨的類比非常不恰當。

國民黨認為，這次高雄市長補選期程應參考同屬縣市長補選之規格。根據資料，上一次縣市長補選為1999年雲林縣補選，當時補選時間長達85天，而本次高雄市選舉人數為1999年雲林縣的4倍以上，土地面積為2倍以上， 但競選日數卻整整少了近一個月。證明本次中選會訂定的補選日期，應有政治考量，有失獨立機關角色，且未能充份尊重高雄市民選舉權益。

(中時 )