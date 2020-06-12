印巴邊境喀什米爾爭議地區雙方又違反停火協議相互開火，造成軍民死傷。

從5月底以來中印邊界駐軍發生互毆衝突以來，北京一直低調應對，印方也不願讓局勢惡化，雙方最後於6月7日達成協議，和平解決邊界對峙。不料協議剛完成，印度隨即在10日晚間對與大陸關切密切的巴基斯坦開火，印方2死1傷，巴方傷亡不明。

據《印度斯坦時報》(Hindustan Times)報導，當地時間10日晚間，巴基斯坦軍隊對拉古里(Rajouri)和彭琪(Poonchi)猛烈開火，造成一名印度士兵死亡，另有2名女性平民1死1傷，印度軍隊隨後進行了報復回擊。砲擊的激烈程度使村民陷入恐慌，許多人因而逃到了鄰近的烏里(Uri)躲避。

印度媒體《Zeenews》則稱，6月10日雙方共發生了2次交火，一次在當地時間早上7時30分左右，巴基斯坦軍隊在拉古裡地區的實控線附近開火，並使用迫擊炮炮擊。另在當天晚間20時45分左右，巴基斯坦再次在喀什米爾蓬奇縣使用小武器和迫擊炮開火，印度方面也同樣朝巴基斯坦方向發起了攻擊。

5月底時印度與大陸邊境上千名士兵一度在拉達克（Ladakh）地區陷入對峙，雙方甚至發生互毆，並各有數位士兵被對方扣留，事件隨著影像在網上流傳後，引發網民熱議。但目前兩國皆受疫情影響，不願事態擴大，經多次交涉後於6月7日達成和平協議。

(中時電子報)