網傳滴滴司機直播性侵女乘客(影片源自Youtube)

大陸的叫車平台「滴滴出行」，多次傳出司機性侵女乘客，鬧出許多醜聞風波，近日有網友爆料，有位「滴滴」司機直播性侵女乘客，並表示如果送「禮物」，觀眾就可以「想看哪就看哪」，強調女乘客「（年紀）沒多大」，影片內容相當不堪入目。

網友「巧克力翠翠殺」在微博爆料，宣稱滴滴車司機在直播平台上，直播性侵女乘客，並貼出一段長達21分17秒的影片，影片中司機先和女乘客聊天，不斷感嘆現在年輕人「會玩」，接著又問女乘客「介意我做妳男朋友嗎」、「可以加一下微信嗎」等問題，當女乘客談到2年前空姐遇害事件，司機還說「現在車裡有攝影機，誰敢犯罪」。

隨後司機表示要停車買水，下車前說車內有味道，於是噴灑似乎是「迷藥」的香水，等到司機再次回到車上，女乘客似乎已經陷入昏迷，這時司機開始直播與觀眾互動，表示可以照觀眾要求方式性侵女乘客，接著影片傳出司機急促呼吸聲，並說「這樣很不舒服，真累」，當時約有2千多觀眾收看直播。

影片很快引起熱議，不少網友報警處理，滴滴也在官方發表聲明，想不到結果令大家傻眼，根據警方表示，兩人是夫妻關係，試圖藉由色情影片賺錢，因此打著司機性侵女乘客的噱頭，自導自演吸引觀眾注意，而這兩人也已經被警方逮捕。

(中時電子報)