英國政府12日表示，已正式告知歐盟，將不會尋求把脫歐過渡期延長至2020年12月31日之後。

英國今年1月31日正式脫離歐盟，自此進入脫歐過渡期，預計2020年底結束。英歐雙邊貿易關係暫時維持現狀，並展開談判敲定未來的雙邊貿易協定。

英國內閣辦公廳大臣戈夫（Michael Gove）今天主持了與歐盟領導人的會談，正式聲明了英國的立場。他推文表示：「我正式確認，英國不會延長過渡期，而且延長過渡期的時刻已經過了。在2021年1月1日，我們將取回控制權，重拾我國政經的獨立性。」

英國首相強森將在15日與歐盟執委會主席馮德萊恩展開磋商，評估四輪貿易談判的進展。稍早英歐結束了第四輪談判，但未取得重大進展，雙方在漁業問題和其他事務上的意見仍相距甚遠。

儘管英歐雙方在關鍵領域的談判陷入僵局，倫敦仍堅持不需要更多時間，來確保雙方達成自由貿易協定。

(中時 )