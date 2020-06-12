罷免時代力量高雄市議員黃捷連署書已突破1.2萬份，最新民調顯示，鳳山選區僅有15%選民同意罷免黃捷。前立委沈富雄則認為，罷免黃捷師出無名、無以為繼。

國民黨台北市議員王鴻薇在政論節目《少康戰情室》中表示，在國民黨立場，如果黨內有任何的公職、政治人物去參與罷免，都沒有問題，但是黨中央不介入。有沒有能力由國民黨中央來說，全面的烽火，然後罷免好幾個，但如果罷免不成功，就是灰頭土臉，老實說，現在這樣搞下去，是有可能。

沈富雄表示，他百分之一百同意王鴻薇說法。開始提的時候要罷免5個，現在剩下2個半。舉了3個理由︰一個理由就是，人家死的時候，臉書表態不當；第二，像劉世芳，就稱她不應該在藍營優勢的地方插旗，當選了立委，這個沒有力道；第三，說來說去就是黃捷，要罷免黃捷的發起人王先生，舉了罷她的5個理由，但卻都記不起來。

沈富雄指出，罷捷團體的理由，黃捷把10分鐘的質詢影片剪接，變成10秒鐘影片。他認為，為何要講到那麼麻煩，理由就是黃捷一翻兩白眼，那個讓人家印象深刻，不過這個仇有這麼深嗎？韓國瑜在高雄這一段期間所招來的仇家，就算叫孫大千算一算，黃捷還沒有排在前十名，那要罷免黃捷幹嘛？所以師出無名、無以為繼，連署一點力道都沒有。

(中時電子報)