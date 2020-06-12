謝佳見近日忙經營Youtube，6月即將迎來生日，他專屬後援會「佳辰遇見」除了為他設計一款生日毛巾，還集資在212號與905號路線公車，張貼生日應援廣告，謝佳見得知後非常感動，生日前抽空到公車總站與公車合照，而所屬經紀公司藝和創藝私下號召20多名粉絲齊聚在公車總站，讓謝佳見又驚又喜。

謝佳見穿著輕便服裝，搭公車前往總暫時，就看到許多粉絲在現場守候，從起初應援毛巾、公車廣告應援，到後來粉絲現身到場幫他慶生，一連串驚喜謝佳見開心說「讓我有點招架不住」，粉絲更送上花束與蛋糕，希望搶在生日前能為偶像慶生。

公車即將發車之際，謝佳見也扮演起公車長，邀請粉絲一同搭上應援公車往市區前進。在車上不僅與粉絲拍照聊天，更分享了他開始拍攝Youtube的心得感想，在聊天過程中，粉絲們也開心分享自己從6年前的《寶貝四千金》愛上杜曉飛，也從少女晉升媽媽，連孩子也會跟著媽媽追星，看到電視總是會喊：「佳見叔叔！」聽到這裡謝佳見也不禁感嘆：「居然都已經從哥哥變成叔叔了！」

粉絲也透露會選擇公車應援，是因為謝佳見的Youtube頻道首支影片就是搭公車，謝佳見也感受到粉絲滿滿的愛及用心與巧思。受疫情影響今年未辦生日會和粉絲同樂，謝佳見特別與伊甸基金會合作，邀請粉絲一起祝福可愛的慢飛天使，希望他們都能度過愉快的端午佳節，為了感謝粉絲們的愛心參與，也將在端午節前夕6月23日舉辦《謝佳見 一見粽情》見面活動，邀約粉絲們一起來個包粽午茶約會。

謝佳見在車上與粉絲拍照聊天，更分享拍攝Youtube的心得感想。（藝和創藝提供）

粉絲公車應援超有心，暖舉差點逼哭謝佳見。（藝和創藝提供）

在公車即將發車之際，謝佳見開始扮演起公車長角色，邀請粉絲一同搭上應援公車往市區前進。（藝和創藝提供）

三歲小粉絲喊叔叔，謝佳見感嘆歲月不饒人。（藝和創藝提供）

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