一直以來自助餐都是小資族或是租屋者們的頭號選擇，可自由選擇、搭配菜色，但由於價格都是店家自由心證，因此各店價差極大，也衍生出不少糾紛。一名網友PO出自己夾的自助餐，滿滿一大盒卻只要30元，照片曝光後也引發暴動，不少內行人一看更是秒懂，馬上就知道店家在哪。

男網友在臉書《爆廢公社》PO出自助餐照片，透過照片可以看到，除了底下的白飯外，上面鋪滿了洋蔥炒紅槽肉、菜脯蛋、番茄炒蛋、筍乾以及海帶。原PO說，他拿了百元鈔付款，老闆娘找了70元，也就是說這一大盒便當只要30元，讓他直呼有夠便宜。

男網友夾了4菜1肉還有白飯，竟然只要30元，讓不少人直呼不敢相信 (圖／爆廢公社)

不少網友也不敢置信，紛紛留言：「感覺是找錯錢」、「應該是要找30，結果找成70」、「你是不是拿成500鈔票」、「這怎麼看都要70，30太誇張了」，其中也有許多內行人一看秒懂：「一看就知道是哪家店」、「官田工業區那邊，真的超便宜」、「看菜色就知道是工業區那家自助餐，因為太便宜，很快就賣光」。

針對網友質疑，原PO也表示，他有回去詢問老闆娘，確實沒給錯錢，也沒找錯錢，大家不用再猜測了。

(中時電子報)