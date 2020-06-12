大樂透今晚(12日)開獎，頭獎再度槓龜，下期頭獎保證1億元；台灣彩券表示，今晚大樂透有加開百組百萬的端午節加碼獎項，87組中開出11組，總中獎注數為13注，其中9組為單注中獎，2組為2注均分，尚有76組100萬元獎項未開出，將於次期、下周二(16日)繼續加開。

根據台彩公告，大樂透109000055期開出的獎號，依大小順序分別為01、06、28、30、33、48，特別號為27。

(中時 )

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