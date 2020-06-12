大樂透頭獎下期保證1億元 還有機會中端午節百萬大獎 23:482020/06/12 中時 洪凱音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台彩端午節加碼開始了!台彩總經理蔡國基表示，今年加碼獎金總計7億元，創歷年端午節加碼獎金新高。(台彩提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大樂透今晚(12日)開獎，頭獎再度槓龜，下期頭獎保證1億元；台灣彩券表示，今晚大樂透有加開百組百萬的端午節加碼獎項，87組中開出11組，總中獎注數為13注，其中9組為單注中獎，2組為2注均分，尚有76組100萬元獎項未開出，將於次期、下周二(16日)繼續加開。 根據台彩公告，大樂透109000055期開出的獎號，依大小順序分別為01、06、28、30、33、48，特別號為27。 (中時 ) #大樂透 #頭獎 #端午節 #中獎 #保證 也許您會感興趣 財經熱門新聞 蘋果降價太狠！iPhone 11銷量暴衝 陸手機受重傷 - 財經 美股狂崩1800點還沒殺完？專家洩驚人關鍵... - 財經 一封電郵副本 恐讓林百里賠掉一間公司 - 財經 華為禁令砍到一票美企！ 分析師警告：陸客戶恐大流失 - 財經 台積電操盤神人已落跑！網看完帳單全跪了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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