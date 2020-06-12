TVBS歡樂台《女人我最大》邀請溫翠蘋及梁赫群來分享「12星座踩到什麼地雷就會放棄婚姻」。溫翠蘋和日籍前夫齊藤義行結婚3年就離婚，兩人所生女兒今年上大學，回想女兒剛出生時，前夫完全不喜歡小孩，有次一家三口出門，前夫太在意自己的車，當時8個月大的女兒在後座踢椅背，讓前夫很不開心，要小孩把鞋子脫掉，偏偏小孩一脫鞋就哭，讓溫翠蘋覺得「怎麼會有爸爸這麼不愛自己的小孩」。

唐綺陽老師問：「那現在女兒長這麼好，他有開心一點嗎？」溫翠蘋說：「他離開後就在也沒看過女兒了。去年打電話傳簡訊，他也都沒回。」唐綺陽老師認為，雙子座的溫翠蘋可以忍耐3年才離婚，一方面是前夫是外國人，加上變動星座的「好奇心」，提高忍耐度。

雙子座的溫翠蘋（右）對另一半包容度高。（TVBS提供）

射手座的梁赫群，婚姻幸福美滿，他的撇步就是小孩老婆都要疼，曾經抱著兒子在玩，嘴裡邊唱：「一個好寶寶…。」結果老婆看到後，就對梁赫群說：「那我呢？」講完就立刻趟進梁赫群懷中，他也只好把老婆抱起來搖：「一個好寶寶…。」講完現場來賓立刻讚美說：「梁赫群你還不錯耶」。梁赫群笑說：「離婚是甚麼東西?我不知道。」唐綺楊說：「射手座的在婚姻上真的可以有很高的配合跟忍耐。」讓梁赫群聽到自誇：「我真是好老公。」

梁赫群寵妻有秘方。（TVBS提供）

梁赫群提到獅子座的老婆Stacey在婚禮工作上小有成就，但回家卻非常放鬆，鬆到「沒有行為的能力」，像是老婆愛買網拍，但自己不會操作，也沒有金融卡可以轉帳付錢，總是請梁赫群叫他幫忙下標跟付錢。何妤玟安慰說：「這是你老婆小女人的方法，他甚麼都厲害還需要你嗎？」在各位的來賓的說服下，梁赫群最後說：「我懂了，她就是想撒嬌。」但幾年婚姻下來，梁赫群發現對付獅子座的老婆就是「聽他講，順著他的話，跟他同一國。」唐綺陽老師點頭說：「梁赫群做了一個很好的示範，這就是他維持婚姻的方法。」

(中時 )