韓國瑜今卸任高雄市長，他11日在鳳山行政中心前舉辦告別音樂會，表態目前不會接受任何邀請或職務，也不會參與任何組織活動。名嘴尚毅夫認為，韓國瑜不接受任何職務，江啟臣和朱立倫、甚至馬英九，才要緊張。

尚毅夫在政論節目《新聞面對面》中表示，民進黨多擔心沒有韓國瑜的日子，當然希望韓國瑜一直要在，希望他出來選黨主席。現階段韓國瑜的量能，在國民黨內其實還是有一定的實力，國民黨裡面說黨主席選舉是明年的事，若說朱立倫不想選，罷免案期間的時候，他跑去找李四川談什麼，他說的就是黨主席的事，找李四川2021年幫他忙，被李四川斷然拒絕。江啟臣不想嗎？他做這麼多事去鋪排，這哪是明年的事，但韓國瑜不接受任何職務，不參加任何活動。

尚毅夫認為，韓國瑜表示他不接受任何職務的時候，那才麻煩，他不接受任何職務，江啟臣和朱立倫、甚至馬英九才要緊張，若他接受職務，是朱立倫要緊張，那就表示韓要跟江啟臣合了；當韓國瑜都不接受職務，恩情都不要時，江啟臣和朱立倫都要緊張，因韓國瑜不接受職務，他們會想，韓國瑜會不會出來選？

尚毅夫表示，韓國瑜說要休息一段時間，不參加選舉都是暫時的。不過他若下去幫高雄市長補選輔選，會把罷免案近94萬票延續下去。

(中時電子報)