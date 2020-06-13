新冠肺炎疫情自去（108）年底擴散為全球大流行以來，目前已累積近35萬死亡個案，尚未有明顯減緩趨勢，正當人們陷入恐慌情緒之際，圍繞在你我周遭、自今（109）年以來國內外陸續有不少名人傳出不幸猝逝的消息，包括：美國NBA籃球巨星「小飛俠」Kobe Bryant搭乘直升機墜毀意外逝世、日本諧星木村健因為感染新冠肺炎病逝，還有台灣「國標舞女王」劉真經歷心臟手術、裝葉克膜、開顱手術後仍不幸過世……。

令人感到難過的新聞並不僅止於此，日前又傳出噩耗：曾獲金鐘獎迷你劇集最佳男主角吳朋奉因為腦中風過世，享年55歲；據了解，在事發2個月前，他曾向經紀人提及會感到胸悶且有呼吸不上來的症狀，並因此就醫，只是沒想到在短短時間內，毫無預警地說走就走，再次顯見腦中風的可怕之處。小花平台提醒你，腦中風往往來得無聲無息，很容易被誤診而錯失了黃金救援時間，趁年輕及早做好保障規劃，絕對是保護自己與家人的不二法門，「永遠都要記得：疾病來臨時是不會挑時間的！」

謹記4字救命口訣「FAST」遠離腦中風致命威脅

說到腦血管疾病你不可不知的是，已不再是老年人的「專利」，現在也開始撲向年輕人；根據衛福部統計，腦血管疾病在國人10大死因中始終佔據第2至4位，平均每44分鐘就有1人因為腦中風而死亡，近來在醫院門診也不乏許多45歲以下年輕人就診，可能與熬夜、過勞、飲食不正常等不良生活習慣有關。

雖說腦中風屬於急症，一旦病發可能一發不可收拾，其實如果平時能多加留意自己的身體狀況，有哪裡不舒服或是異狀，及早覺察腦中風的「前兆」，很可能因此救了自己一命！以下整理衛福部提供給民眾預防腦中風救命4口訣「FAST」（微笑、手舉高、說說話、搶時間）：

F代表Face（臉部特徵）：面對鏡子露齒微笑，端視臉部表情是否有不對稱或是出現嘴角歪斜的現象？

A代表Arm（手臂力量）：將雙手平舉約10秒鐘，觀察兩隻手臂是否感到無力或是出現單側手臂下垂的現象？

S代表Speak（說話表達）：試著說一句簡單的話或是回答問題，看看是否有口齒不清或是無法表達的現象？

T代表Time（搶時間）：一旦有上述3種症狀其一時，要儘快確定發病時間、立即送醫以爭取治療時間。

另一方面，專科醫師特別指出，除了要謹記「FAST」4字救命口訣外，許多人都知道腦中風有所謂的「黃金救援3小時」，其實中風時間的計算要從血管阻塞的時候就開始計算，並非是「倒下」的那一瞬間，也就是說，即便是一倒下立即送醫治療，可能也為時已晚了……。

至於要如何覺察血管是否有阻塞？以下整理4種常見症狀提醒你，如果持續出現超過1個星期時間，且本身有腦中風或是其他心血管疾病病史，就要特別留意可能已處在腦中風的前兆，「提前認識腦中風前兆並能及早發現、加以預防，絕對是最佳的救援方式！」 （全文未完...）

(中時電子報)