日前台灣演藝圈曾獲得金馬獎最佳男配角、台北電影節最佳男演員及金鐘獎迷你劇集男主角「3金影帝」吳朋奉因為腦中風不幸病逝於板橋家中……；根據衛生福利部統計指出，國人10大死因中腦血管疾病排在第4位，平均每44分鐘就有1人死於腦中風，現代人因為工作壓力大，加上生活飲食的改變，各個年齡層發生腦中風的機率愈來愈高，尤其青壯年族群突發腦中風也愈來愈常見，腦中風已不再是長者的專利，真的不得不防！

趁早投保以換取更好醫療照護品質

「非死即失能」是發生腦中風最可怕的地方，除了死亡的威脅外，就算是活了下來「也去掉半條命」，不僅是失去照顧自己的能力，還會拖累家人、很容易陷入沉重的經濟壓力困境中。說到保障腦中風的保險，小花平台保險顧問梁鴻毅表示，除了實支實付型醫療險外，最該投保的另2個險種為「重大傷病險」和「失能扶助險」。

重大傷病險、依照全民健保重大傷病項目納為保障範圍，其在理賠認定上單純許多，內容涵蓋有蜘蛛膜下腔出血、腦內出血、腦梗塞及其它腦血管疾病等，只要治療期間被診斷為以上病症，即可申請重大傷病證明，也就是俗稱的「重大傷病卡」，進而申請保險理賠。

失能扶助險、由於中風治療後可能有後遺症與生理機能障礙等問題，不啻對於未來生活造成一定的影響，梁鴻毅提醒，如果要建立完善的風險轉嫁計畫，還必須要有失能扶助險來支付未來龐大的看護費和醫療花費，建議保額至少每個月要有新台幣3萬元的失能扶助保險金。

最後，梁鴻毅建議，投保要趁早，及早利用少少的保費投保重大傷病險和失能扶助險，萬一不幸罹病時，就能毫無壓力地做出最好的醫療選擇和決定，以換取往後更好的醫療照護品質。

(中時電子報)