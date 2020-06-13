到底蘋果會不會在 iOS 的隱私防護上妥協？日前網上傳出 iOS 14 可能加入「通話錄音」功能，引發熱議。先前取得早期 iOS 14 程式碼，提前曝光不少新功能的外媒，也針對類似報導進行了評論。就他們分析，這很可能是真實存在的功能，但是對大眾推出的可能性極低！

針對 iOS 14 傳出可能支援通話錄音的新功能，《9to5mac》比對過他們先前取得的 iOS 14 早期版本，確實發現「通話錄音」功能存在其中。但是根據截圖畫面中的敘述文字「啟用通話錄音功能後，你也進一步同意不會再將設備借給其他人使用」，以及自蘋果工程師方面得知的消息，這項功能確實存在，但是僅供蘋果內部測試使用，最終向大眾推出的可能性極低。

一張疑似 iOS 14 的螢幕截圖曝光，指出可能加入通話錄音功能，引發討論。但外媒評論從當中可以推測，這是一項蘋果內部測試用的功能。(摘自IT之家)

報導指出，蘋果內部提供測試用的 iOS 系統與使用者真實在手機中使用的版本有極大不同。裡頭包含許多從未對外釋出的功能，為的是要讓工程師可以模擬各種情境，並且對比在啟動不同功能的情況下，會得到的(運行)結果。

究竟 iOS 14 介面會不會有大幅改變，是否又將加入通話錄音功能。預計蘋果將會在美國時間 6 月 22 日舉辦的蘋果全球開發者大會(WWDC)中揭曉。此外，包含 iPadOS 14、tvOS 14、watchOS 7、macOS 10.16 等作業系統，也預料都將完整公開。日前知名財經外媒預測，蘋果會在 WWDC 中發表改採 ARM 處理器的 Mac，若成真這將是 WWDC20 的一大亮點，相當值得業界關注。

(科技)