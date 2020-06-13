國際航空運輸協會預測，受新冠肺炎疫情影響，全球航空業2020年預期損失將達840億美元。該協會理事長朱尼亞克表示，從財政上來說，這是「航空史上最糟糕的一年」。預測還稱，與今年相比，2021年全球航空客運量預計將增長55%，但仍會比2019年低29%。

受新冠肺炎疫情影響，近幾個月，韓國航空業整體不景氣，廉價航空公司更是大規模裁員，其中就包括很多新手飛行員。原本享有高薪的飛行員，不開飛機開汽車，改行做起了代駕。

據韓國媒體報道，去年下半年開始韓日兩國間航線驟減，加上今年席捲全球的新冠肺炎疫情導致國際航班幾乎全部暫停，這讓韓國航空業，尤其是像易斯達這樣的廉價航空公司陷入經營困境。

據韓媒披露，這家公司已連續數月沒給員工發工資。去年剛剛入職的80名飛行員更是被直接解雇，迫於生活壓力，其中不少人改行做起了代駕。

韓國易斯達航空公司被解雇飛行員：上午干跑腿的工作，在租車公司給顧客提供送車上門服務，到了晚上就做代駕，沒工作的時候，就等一兩個小時。新手被解雇，老牌飛行員則是處於停薪留職狀態，不得不賺點外快，補貼家用。

據韓國財經網站此前報導，大韓航空、韓亞航空、濟州航空等公司的飛行員目前大部分都處於停薪留職或輪班飛行的狀態。

韓國航空業的現狀僅是冰山一角，來自國際航空運輸協會的數據顯示，截至5月27日，全球共有17家航空公司進入了破產程序。

據國際機場協會6月8日預計，全球航空業僅今年一年就損失了46億名乘客，虧損近1000億美元，而這種頹勢也影響到了航空業的相關產業。

不過，從4月21日的低點到5月27日，全球每日航班數量上漲30%，雖然這一上升趨勢並未改觀航空運輸業現狀，但只要新冠肺炎疫情不出現第二輪暴發，則表明航空運輸業可能已觸底反彈。進入6月，歐美部分航空公司已在逐漸尋求國際線路上的復航。捷克航空公司、葡萄牙航空公司近日表示，將恢復部分運營航線。

德國漢莎航空則計劃從6月開始恢復更多航班運行。俄羅斯最大的航空公司：俄羅斯航空也計劃從6月起逐步恢復運營。

(中時電子報)